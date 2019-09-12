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Украина

Аэропорт «Киев» открылся после ремонта: опубликованы впечатляющие фото с высоты

12:29 12 сентября 2019 86
Жуляны
Инф. «ФАКТОВ»

В Международном аэропорту «Киев» им. Игоря Сикорского, который закрывался на ремонт взлетно-посадочной полосы до четверга, 12 сентября, сообщают о возобновлении работы и публикуют яркие утренние фото с высоты птичьего полета. Впрочем, 12 сентября еще не все перевозчики прямо с утра «вернулись» в Жуляны.

«Все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки», — говорилось в сообщении, накануне размещенном в социальных сетях.

Согласно расписанию, размещенном на сайте аэропорта, днем отменены все рейсы, за исключением полетов в Минск (14:30 и 18:20) и из Минска. Вместе с тем, после с 22:55 аэропорт начнет принимать авиарейсы и других компаний.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», авакомпаниям, которые обслуживались в аэропорту «Киев», на время ремонта взлетно-посадочной полосы предлагалось перебраться в «Борисполь».

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