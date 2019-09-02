Аэропорт «Киев» закрывают на 10 дней: что важно знать пассажирам

Общество и люди

Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней — с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

За это время предприятие рассчитывает отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки № 1 и № 2. Стоимость работ оценивается в 33 млн гривен.

Как сообщили в ведомстве, в этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту «Борисполь».

Рейсы разделятся между терминалами D и F аэропорта «Борисполь».

Напомним, дополнительные рейсы уже летающих в «Борисполь» авиакомпаний «Белавиа» и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и «Мотор Сич».

Терминал F, который сейчас является основным для лоукостов, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), «Джоника» и Vueling.

Как сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году аэропорт «Киев» принял и отправил 2,8 миллиона человек (пассажиропоток вырос на 52 процента), на треть увеличив количество рейсов.

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