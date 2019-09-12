Украина

Зеленский придумал наказание для кнопкодавов: что об этом известно

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук опубликовал в Facebook президентский законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.

Документ называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».

Законопроектом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это около 50−85 тысяч гривен).

Аппарату Верховной Рады, в случае принятия документа, будет поручено следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.

Напомним, на кнопкодавстве поймали «слуг» Сергея Литвиненко и Елену Копанчук, а также мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева. «Слуги» объяснили свои действия переживанием и желанием принять нужные законы. А также пообещали свою месячную зарплату передать в благотворительные фонды.

В четверг, 12 сентября, депутаты из фракции «Слуга народа», которых поймали на кнопкодавстве, публично извинялись за свои действия в парламенте. Также извинения от имени фракции принес «украинскому народу и коллегам по парламенту» первый замглавы фракции «СН» Александр Корниенко.

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