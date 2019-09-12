24.77 / 25.04 27.21 / 27.62
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский придумал наказание для кнопкодавов: что об этом известно

12:37 12 сентября 2019 5
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук опубликовал в Facebook президентский законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.

Документ называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».

Законопроектом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это около 50−85 тысяч гривен).

Аппарату Верховной Рады, в случае принятия документа, будет поручено следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.

Напомним, на кнопкодавстве поймали «слуг» Сергея Литвиненко и Елену Копанчук, а также мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева. «Слуги» объяснили свои действия переживанием и желанием принять нужные законы. А также пообещали свою месячную зарплату передать в благотворительные фонды.

В четверг, 12 сентября, депутаты из фракции «Слуга народа», которых поймали на кнопкодавстве, публично извинялись за свои действия в парламенте. Также извинения от имени фракции принес «украинскому народу и коллегам по парламенту» первый замглавы фракции «СН» Александр Корниенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер