- 22:24 "Неприятная неожиданность": в "Слуге народа" отреагировали на своих нардепов-кнопкодавов
- 22:02 Пенсию в Украине можно оформить в "один клик": Пенсионный фонд показал как
- 21:41 Под Киевом горит лесничество: на борьбу с огнем бросили авиацию
- 21:21 В Николаеве из машины бизнесмена похитили миллион: первые детали и фото с места ЧП
- 21:19 ЕС и Канада призвали Верховную Раду избежать поспешного реформирования ВККС и Верховного суда, — СМИ
- 20:51 Во время следующего обмена пленниками Путин потребует от Украины уступок по Донбассу, — Фейгин
- 20:36 Дженнифер Энистон заподозрили в том, что она голой и с ножом напала на бывшего мужа
- 20:35 Суд за «Корвалол» перенесли без объяснения причин, – 5-й канал
- 20:31 Полуобнаженный Максим Галкин взбудоражил сеть
- 20:19 Кнопкодавы в Раде: "слуга народа" Копанчук может лишиться мандата
- 19:58 Я била его палкой: неожиданное признание партнерши Сереги по «Танцях з зірками»
- 19:57 Бывшая невеста Владимира Кличко флиртует со священником — братом своего бойфренда
"Неприятная неожиданность": в "Слуге народа" отреагировали на своих нардепов-кнопкодавов
Фракция «Слуга народа», депутаты которой «засветились» на «кнопкодавстве», принесет свои извинения избирателям за свои нелицеприятные действия в парламенте. Об этом на телеканале NEWSONE заявила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.
«Для нас это стало неприятной неожиданностью. Я об этом не знала, в новостях читала только о Литвиненко. Но неважно», — заявила Верещук.
По ее словам, в связи с такими действиями народных депутатов обязательно будет проводиться расследование. После этого, примут решение, что делать с нардепами.
«Будет проведено расследование, после примем решение. В самые короткие сроки расскажем о нем людям и избирателям. Но какое-бы он не было, мы приносим свои извинении избирателям», — сказала Верещук.
Напомним, 3 сентября в парламенте за своего однопартийца проголосовал нардеп от «Слуги народа» Сергей Литвиненко. 11 сентября на неперсональном голосовании поймали Елену Копанчук, которая нажала кнопку за Вячеслава Рублева.
Самым первым «кнопкодавом» новой Рады стал мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев, который проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.
Как сообщали «ФАКТЫ», 3 сентября Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о том, чтобы лишать депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!