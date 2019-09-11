"Неприятная неожиданность": в "Слуге народа" отреагировали на своих нардепов-кнопкодавов

Политика

Фракция «Слуга народа», депутаты которой «засветились» на «кнопкодавстве», принесет свои извинения избирателям за свои нелицеприятные действия в парламенте. Об этом на телеканале NEWSONE заявила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.



«Для нас это стало неприятной неожиданностью. Я об этом не знала, в новостях читала только о Литвиненко. Но неважно», — заявила Верещук.

По ее словам, в связи с такими действиями народных депутатов обязательно будет проводиться расследование. После этого, примут решение, что делать с нардепами.

«Будет проведено расследование, после примем решение. В самые короткие сроки расскажем о нем людям и избирателям. Но какое-бы он не было, мы приносим свои извинении избирателям», — сказала Верещук.

Напомним, 3 сентября в парламенте за своего однопартийца проголосовал нардеп от «Слуги народа» Сергей Литвиненко. 11 сентября на неперсональном голосовании поймали Елену Копанчук, которая нажала кнопку за Вячеслава Рублева.



Самым первым «кнопкодавом» новой Рады стал мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев, который проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.

Как сообщали «ФАКТЫ», 3 сентября Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о том, чтобы лишать депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы.

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