- 14:02 Экономная Кейт Миддлтон вышла в свет в сережках стоимостью два доллара и в туфлях за 16 долларов
- 13:57 Ездил без прав и с оружием: под Киевом водитель устроил экстремальные гонки с полицией
- 13:53 Коломойский банкротит «Центрэнерго», чтобы не допустить приватизации компании, — СМИ
- 13:41 Фьюри – Валлин: видео «веселой» дуэли взглядов непобедимых боксеров
- 13:31 Боевики "ЛНР" передали Украине более полусотни заключенных
- 13:28 Изнасилование школьницы в Харькове: в сети появилось видео с места происшествия
- 13:11 Виталий Кличко готовится распустить Киевсовет
- 13:11 Никогда не было рака: Евгения Власова сделала сенсационное заявление
- 13:07 Сегодня в Киеве стартует ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии
- 13:05 Курили в самолете, играли в карты на деньги: Лолита Милявская показала архивное гастрольное видео с коллегами
- 12:55 На границе с Польшей задержали иностранца-педофила, которого ищет Интерпол
- 12:53 В России десантник повис на пятиэтажке после прыжка с парашютом: видео инцидента попало в сеть
Боевики "ЛНР" передали Украине более полусотни заключенных
В четверг, 12 сентября, в Луганской области в седьмой раз состоялась передача осужденных, которые находились в заключении на территории оккупированной части Луганской области. Предыдущий раз осужденных передавали украинским властям в июле 2019 года.
Как и прежние разы, процедура проходила на мосту у города Счастье. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, на подконтрольные территории были перемещены 54 человека во возрасте от 26 лет до 61 года. «Они ранее проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в Киеве», — сообщает омбудсмен и добавляет, что после прохождения необходимых процедур один человек будет сразу освобожден, поскольку срок его заключения истек.
«Также переданы 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлен», — пишет Людмила Денисова на своей страничке в социальных сетях.
По данным омбудсмена, начиная с декабря 2018 года с оккупированной части Луганской области на подконтрольные правительству территории были переданы 373 осужденных украинцев, а с Донецкой — 13 человек. 105 из них уже вышли на свободу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен — на родину вернулись 24 пленных моряка, а также политзаключенные Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух, Артур Панов, Николай Карпюк, Станислав Клых, Роман Сущенко, Евгений Панов и другие.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...