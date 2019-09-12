Боевики "ЛНР" передали Украине более полусотни заключенных

Украина

В четверг, 12 сентября, в Луганской области в седьмой раз состоялась передача осужденных, которые находились в заключении на территории оккупированной части Луганской области. Предыдущий раз осужденных передавали украинским властям в июле 2019 года.

Как и прежние разы, процедура проходила на мосту у города Счастье. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, на подконтрольные территории были перемещены 54 человека во возрасте от 26 лет до 61 года. «Они ранее проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в Киеве», — сообщает омбудсмен и добавляет, что после прохождения необходимых процедур один человек будет сразу освобожден, поскольку срок его заключения истек.

«Также переданы 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлен», — пишет Людмила Денисова на своей страничке в социальных сетях.

По данным омбудсмена, начиная с декабря 2018 года с оккупированной части Луганской области на подконтрольные правительству территории были переданы 373 осужденных украинцев, а с Донецкой — 13 человек. 105 из них уже вышли на свободу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен — на родину вернулись 24 пленных моряка, а также политзаключенные Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух, Артур Панов, Николай Карпюк, Станислав Клых, Роман Сущенко, Евгений Панов и другие.



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