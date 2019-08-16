«Мисс Украина-2019»: скандалы, интриги и фото всех финалисток

Шоу-бизнес

Национальный комитет конкурса «Мисс Украина» завершил кастинг девушек, претендующих на главную короны страны. За победу в финале, почетный титул и право представлять Украину на международных конкурсах будут соревноваться 24 претендентки из разных регионов.

Пока идет подготовка к финалу, вокруг конкурса кипят нешуточные страсти. Его сопровождают скандалы, интриги, обвинения. Дошло даже до дисквалификации участниц.

Первым поводом для пересудов стало участие в кастингах родной сестры директора конкурса «Мисс Украина» Виктории Киосе Марины. Среди конкурсантов возникли сомнения в справедливости оценивания. Но Марина не стала терпеть слухи и нападки хейтеров и сделала официальное заявление, в котором заверила, что пришла на конкурс на общих основаниях и даже не предупреждала об этом сестру.

«Всю жизнь меня сравнивают с моей старшей сестрой. И всю жизнь я пытаюсь избавиться от этого клейма „двойника успешной и красивой Вики“. Ни разу в жизни мне не помогли эти родственные связи! Даже, скорей, наоборот — с меня всегда и везде был бОльший спрос и завышенные требования. Поэтому я пошла на кастинг данного конкурса, ничего не сказав своей семье. И это для меня единственный шанс доказать всем и в первую очередь Вике, что я абсолютно самостоятельная отдельная личность, которая имеет право выйти из тени популярности своей сестры. И совсем скоро вы в этом убедитесь!» — заявила Марина.

Киосе прошла в финал шоу. Но не успела она выдохнуть, как на нее обрушилась новая волна критики. Под ее фото в социальных сетях, на которых Марина в купальниках демонстрирует стройную фигуру и пышный бюст, появились гневные комментарии и обвинения в том, что ее грудь ненастоящая. Мол, не может при столь стройной комплекции быть грудь такого большого размера. «Марина Киосе увеличила грудь», — пестрили заголовками таблоиды. Стоит отметить, что подобные подозрения часто падают и на сестру конкурсантки Викторию, которая так же может похвастаться шикарным бюстом.

Марина Киосе довольно радикально решила закрыть вопрос. Девушка отправилась на прием к известному пластическому хирургу в присутствии журналистов. После детального осмотра доктор вынес свой вердикт — грудь настоящая. Теперь Марина может спокойно готовиться к финалу.

Две ее конкурентки уже сошли с дистанции. 23-летняя Инна Гудзь, ставшая победительницей независимого онлайн голосования на сайте missukraine.ua и обладательницей титула Miss Online, неожиданно решила покинуть конкурс. Свое решение она объяснила семейными обстоятельствами, не став уточнять детали.

19-летнюю Наталью Червону дисквалифицировал комитет за нарушение правил репетиционного процесса. Кроме того, девушка отказалась подписывать стандартный договор участницы. Своих мотивов девушка не объяснила. Вполне возможно, что Наталье есть что скрывать.

На освободившиеся места организаторы решили ввести выбывших конкурсанток и дать им шанс проявить себя.

Предлагаем познакомиться со всеми участницами.

Елизавета Адамская. 20-летняя девушка родом из Львовской области. Она студентка 3 курса факультета международных отношений Львовского университета, свободно владеет английским языком, изучает японский и немецкий. С 17 лет занимается моделингом, у нее есть опыт работы с агентствами Италии, Китая и Гонконга.

Юлия Высоцкая. Родилась в Кривом Роге в 1995 году. В 18 лет поступила в Одесскую Юридическую академию и переехала в Одессу. В 2018 году получила степень магистр права, работает юристом в международной компании. Увлекается танцами.

Кристина Герман. 20-летняя студентка третьего курса Университета таможенного дела и финансов. Девушка ведет здоровый образ жизни, ранее занималась воздушной гимнастикой.

Кристина Гордиенко родом из Одесской области. 18-летняя девушка учится в Киевском Институте музыки имени Глиера, занимается академическим и эстрадным вокалом, поет с 5 лет. Победительница всеукраинского конкурса красоты «Miss beauty Autumn 2017».

Анастасия Коваль. 19-летняя красотка увлекается спортом, во время учебы в школе была чемпионкой области по баскетболу. Учится на юридическом факультете КНУ имени Шевченко.

Кристина-Диана Записоцкая. 22-летняя девушка учится в магистратуре двух вузов. Она мечтает побывать во всех штатах Америки.

Яна Иванова. Родилась в Кривом Роге, с детства занималась вокалом. Учится на 3 курсе Люблинского университета (Польша), изучает туризм и ресторанный бизнес, занимается моделингом.

Татьяна Калакуцкая. 22-летняя девушка получила актерское образование, теперь учится эстрадному вокалу в Университете культуры. Ради участия в конкурсе похудела на 11 килограммов.

Марина Киосе. Телеведущая (каналы GTV, A1, G-News). Соавтор книги о человеческих отношениях и философии. Хореограф-постановщик (профессионально занималась танцами, участница всеукраинского проекта «Майданс»). Фотомодель.

Валерия Кучеренко. 23 года, рост 169 см. Балта (Одесская область). С детства профессионально занималась танцами, но в 15 лет попробовала себя в качестве модели и теперь активно развивается в этом направлении, Валерия — лицо известных брендов, успешная фотомодель. У нее 35,7 тыс. подписчиков в Instagram.

Марта Марциняк. 20 лет. Учится на факультете международных отношений Львовского университета имени Франко. Обладательница титула «Вице-мисс Львов».

Людмила Милевская. 23 года, рост 170 см. Бердичев. С 18 лет Людмила живет и работает в Индии. Фотомодель, актриса, имеет опыт съемок в индийском кино. Как хобби, увлекается визажом, ведет активный образ жизни.

Юлия Мосейко. 21 год, рост 174 см. Тернополь. Девушка стала «Первой вице-мисс Тернополь». Она окончила факультет инженерной механики технического колледжа. Юлия два года назад занялась модельным бизнесом, работала в Индии, где снялась в клипе местной звезды.

Анастасия Никитюк. 20 лет. Студентка 3 курса Киевского национального лингвистического университета. Занимается актерским мастерством, танцами, пишет стихи. В 2017 и 2019 годах получила титул первой вице-мисс в конкурсе «Мисс Университет».

Маргарита Паша. 23 года. Студентка 3 курса Киевского института международных отношений. Мастер спорта по художественной гимнастике.

Алена Руденко. 22 года. Студентка КНТЕУ. Работает в сфере ивент-менеджмента и занимается моделингом.

Алена Смирнова. 24 года. Была участницей седьмого сезона проекта «Холостяк». Создатель проекта «ToU» — игры для пар, которые хотят вернуть романтику в отношения. У девушки 2 высших образования (экономист-международник, правовик-международник). Алена ведет активный образ жизни: она прыгала с парашютом, покорила вершину Монблан (4810 м), стала сертифицированным дайвером в 12 лет.

Марина Сотник. 18 лет, рост 170 см. Винница. Студентка экономического факультета ДонНу. Девушка является обладательницей титула «Мисс Винница 2019», занимается моделингом, играет на фортепиано.

Анастасия Стеценко. 20 лет, рост 169 см. Донецк. Студентка КИМО, девушка учится на факультете международных экономических отношений, в школе училась в Америке, в Майами. Сейчас Анастасия работает в IT компании в Киеве.

Юлия Ткач. 21 год. Студентка 5 курса Национального университета «Одесская юридическая академия». Работает в сфере моды и красоты 6 лет.

Елена-Эвелина Фирут. 19 лет. Студентка юридического факультета Университета имени Франко. Занимается спортом, рисованием, фотографией, дизайном. Обладательница титулов «Мисс Львов 2019», «Miss Planet 2018».

Елена-Эвелина Фирут. 19 лет. Студентка юридического факультета Университета имени Франко. Занимается спортом, рисованием, фотографией, дизайном. Обладательница титулов «Мисс Львов 2019», «Miss Planet 2018».

Анастасия Чайка. 25 лет. Девушка была артисткой Севастопольского Театра танца Вадима Елизарова. Является амбассадором детского благотворительного фонда «Эмоция». Работает с детьми из Ореховского областного центра социально-психологической реабилитации.

Татьяна Чапля. 18-летняя девушка родом Борислава. Увлекается музыкой и танцами, записала первую песню. Учится в КНУКиИ по специальности международные отношения. Получила титул «Вице-мисс университет», также неоднократно принимала участие в конкурсах красоты.

Диана Шабас. 20 лет. Студентка Киевского университета культуры. 11 лет занималась спортивно-бальными танцами, 6 лет — художественным искусством. В модельном бизнесе работает с 15 лет.

Имя победительницы назовут во время грандиозного шоу 12 сентября. Самую красивую девушку страны выберет звездное жюри. Победительница станет и довольно состоятельной — получит денежный приз в 400 тысяч гривен.

Традиционно в финале определяют трех победительниц, размер денежных вознаграждений для которых варьируется в зависимости от полученного титула — «Мисс Украина», «Мисс Земля» и «Мисс International».

Известно, что во время шоу выступят известные украинские и зарубежные артисты. Возможно, конкурс посетит и первая леди США Мелания Трамп. Во всяком случае, организаторы отправили ей официальное приглашение.

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