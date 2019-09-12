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США в полном объеме возобновили "военные" выплаты Украине
В США разблокировали программу военной помощи Украине. Средства предназначались украинской армии для закупки вооружения и военной техники, а также для оплаты консультационных услуг, усиливающих оборонные способности Украины.
Ранее программы помощи были заморожены ввиду проводившегося расследования. Последним решением администрации президента США выплаты были разблокированы.
В Посольстве Украины в США приветствуют решение администрации Дональда Трампа и Конгресса Соединенных Штатов. «Поддержка Соединенными Штатами народа Украины в борьбе с российской агрессией является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности», — говорится в заявлении посольства.
Напомним, американская помощь Украине предусматривает 250 млн долларов из бюджета Пентагона (программа «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности»). Еще 115 млн долларов выделяются в рамках программы Госдепартамента США «Международное военное финансирование 2019 года» и 26,5 млн по той же программе 2018 года. В целом Украина получит от США 391,5 млн долларов.
В США объяснили, что задержка с финансированием украинских проектов в сфере обороны связана с пересмотром Штатами бюджетного кодекса и всех бюджетных программ.
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