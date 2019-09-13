Доктор Джекилл и Мистер Хайд: Супрун заподозрила Зеленского в раздвоении личности

Украина

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заподозрила наличие у главы государства Владимира Зеленского психического расстройства. Об этом она рассказала в интервью «Левый берег».

В частности, отвечая на вопрос журналиста о резкой смене отношения к ней украинского лидера, Супрун предположила, что Зеленский страдает раздвоением личности. «Думаю, что мы имеем дело с Dr. Jekyll and Mr. Hyde [две личности героя романа Роберта Стивенсона „Странная история доктора Джекила и мистера Хайда“», — заявила бывшая топ-чиновница.

По ее словам, глава государства исполняет разные роли. «Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, говорит: „Мы поддерживаем все, что делает Минздрав“. А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм», — пояснила Супрун.

Кроме того, она вспомнила о первой встрече с Зеленским. В ходе знакомства она подшутила над прозвищем, которым ее окрестили в украинских СМИ после проведения медицинской реформы. Так, бывший министр представилась главе государства как «Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины». Зеленский, как рассказала Супрун, засмеялся и отреагировал на ее шутку фразой «Ну нормально».

Как известно, Супрун не раз подвергалась жесткой критике Зеленского. В одном из интервью он в шутку поблагодарил Бога за то, что глава Минздрава не является его лечащим врачом, а в заявлении о расширении люстрационных законов на все старое руководство страны президент намекнул на некомпетентность Супрун, припомнив ее пост о свойствах вишни и черешни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун невольно «помогла» выявить невежество спикера российского МИД Марии Захаровой и незнание ею украинских реалий. Так, Захарова назвала Супрун украинским министром образования. Когда россиянке указали на ошибку, та исправила пост, но на этот раз назвала Супрун министром здравоохранения. Притом, что Ульяна Супрун с 2016 года являлась исполняющей обязанности министра.

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