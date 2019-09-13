Украина

Гибель бойца Нацгвардии на Донбассе: названо имя героя

Названо имя бойца Нацгвардии, получившего смертельное ранение в зоне проведения операции Объединенных сил. Погибший — младший сержант Нацгвардии Валерий Шатурский.

«12 сентября около 15:00 противник открыл огонь в сторону позиций украинских бойцов, которые выполняют боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В результате обстрела военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины — младший сержант Валерий Шатурский получил ранения, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении Нацгвардии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 сентября под вражеским обстрелом погибли двое бойцов 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады — Александр Линчевский и Николай Обуховский.

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