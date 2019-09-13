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Требовала интервью с Вышинским: украинский журналист Цимбалюк схлестнулся со спикером МИД РФ Захаровой (видео)
Известный адвокат Николай Полозов, который возглавлял группу защитников пленных украинских моряков, считает, что Россия вернет Украине захваченные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу». А украинский журналист Роман Цимбалюк напрямую спросил у спикера МИД РФ Марии Захаровой, когда это произойдет, и нарвался на лекцию о том, как должны работать украинские массмедиа.
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Об этом Роман Цимбалюк, работающий в Москве, рассказал в своем видеоблоге, посвященному «баттлу» с Захаровой. «Во время своего еженедельного брифинга Мария Владимировна вместо того, чтобы отвечать на вопрос, начала требовать срочное интервью с Кириллом Вышинским. Захарова смело может пробовать себя на ниве шоу-бизнеса — продюсировать звезд без особых талантов», — пишет журналист.
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