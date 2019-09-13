24.63 / 24.92 27.12 / 27.57
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Требовала интервью с Вышинским: украинский журналист Цимбалюк схлестнулся со спикером МИД РФ Захаровой (видео)

12:58 13 сентября 2019 7
Роман Цимбалюк и Мария Захарова
Инф. «ФАКТОВ»

Известный адвокат Николай Полозов, который возглавлял группу защитников пленных украинских моряков, считает, что Россия вернет Украине захваченные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу». А украинский журналист Роман Цимбалюк напрямую спросил у спикера МИД РФ Марии Захаровой, когда это произойдет, и нарвался на лекцию о том, как должны работать украинские массмедиа.

Читайте также: Морской трибунал огласил решение по иску Украины к России

Об этом Роман Цимбалюк, работающий в Москве, рассказал в своем видеоблоге, посвященному «баттлу» с Захаровой. «Во время своего еженедельного брифинга Мария Владимировна вместо того, чтобы отвечать на вопрос, начала требовать срочное интервью с Кириллом Вышинским. Захарова смело может пробовать себя на ниве шоу-бизнеса — продюсировать звезд без особых талантов», — пишет журналист.

Материал с комментариями экспертов об обмене удерживаемыми с Россией и дальнейшем развитии событий «Мы помогли Путину сохранить лицо и получили назад наших граждан, — генерал» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер