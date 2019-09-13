Кровавое ДТП с Зайцевой и Дроновым: суд закрыл дело против экспертов

Украина

В Харькове суд таки закрыл дело в отношении экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехнические исследования в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП.

Об этом в социальных сетях сообщает журналистка Татьяна Доцяк. «Следователь допросил четверых экспертов и все, чем он поинтересовался, были имена, фамилии, место работы и стаж, а также то, предупреждали ли их об уголовной ответственности, когда делалась экспертиза, и какую именно методику применяли — ее название, а не механизм», — пишет журналист и добавляет, что адвокат Дронова пытался обжаловать это в суде, но судья принял решение уголовное производство закрыть. Впрочем, по ее словам, защитник будет опротестовывать и это решение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подать в суд на экспертов собиралась и представительница потерпевших в деле о резонансном ДТП в Харькове. Лариса Матвеева считала, что экспертов следует уволить из-за некомпетентности.

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