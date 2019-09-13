24.64 / 24.92 27.14 / 27.58
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кровавое ДТП с Зайцевой и Дроновым: суд закрыл дело против экспертов

13:53 13 сентября 2019 149
Зайцева и Дронов
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове суд таки закрыл дело в отношении экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехнические исследования в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП.

Об этом в социальных сетях сообщает журналистка Татьяна Доцяк. «Следователь допросил четверых экспертов и все, чем он поинтересовался, были имена, фамилии, место работы и стаж, а также то, предупреждали ли их об уголовной ответственности, когда делалась экспертиза, и какую именно методику применяли — ее название, а не механизм», — пишет журналист и добавляет, что адвокат Дронова пытался обжаловать это в суде, но судья принял решение уголовное производство закрыть. Впрочем, по ее словам, защитник будет опротестовывать и это решение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подать в суд на экспертов собиралась и представительница потерпевших в деле о резонансном ДТП в Харькове. Лариса Матвеева считала, что экспертов следует уволить из-за некомпетентности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер