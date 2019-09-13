У Зеленского сделали резонансное заявление о выборах на оккупированных территориях Донбасса

Украина

Накануне возможной встречи лидеров стран нормандского формата (Украина, Германия, Франция и Россия), о которой, в частности, недавно по телефону говорили украинский президент Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин, все чаще стали звучать заявления о так называемой «формуле Штаймаера».

Эта формула, в частности, предусматривает «особый статус» Донбасса, проведение выборов и вывод российских войск с территории ОРДЛО. Впрочем, последовательность этих действий до сих пор остается дискуссионной. Так, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что проводить выборы на оккупированных территорий до вывода незаконных вооруженных формирований не возможно.

Также по этому поводу высказался министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями Донбасса, временно неподконтрольными правительству. «Мы согласились на Минские договоренности пять лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве», — заявил он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Эксклюзивный материал «Путин поставил Западу ультиматум: генерал рассказал, почему Россия настаивает на «формуле Штайнмайера» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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