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Происшествия

За чиновника, задержанного с "чемоданом долларов", назначили залог в 2 миллиона гривен

22:08 13 сентября 2019 2
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

Высший антикоррупционный суд постановил взять под стражу руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области, пойманного на получении взятки в размере 300 тысяч гривен и 90 тыс долларов.

Альтернативой определено внесение подозреваемым залога в размере почти 2 млн гривен, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

Подозреваемый в суде

Как сообщали «ФАКТЫ», николаевский дорожник был задержан детективами НАБУ в среду, 11 сентября. Действия должностного лица были квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды»).

Напомним, одним из первых решений заработавшего в Украине Антикоррупционного суда стал заочный арест одиозного экс-судьи Виктора Татькова, которые во время президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд.

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