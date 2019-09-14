Место встречи изменить нельзя: Пристайко рассказал, где пройдет встреча в «нормандском формате»

Украина

Встреча лидеров стран в нормандском формате должна была состояться 16 сентября в Париже, но российская сторона не смогла приехать в этот день. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время эфира на одном из телеканалов.

В дальнейшем местом встречи останется Париж, но решается вопрос с датой.

«Такая встреча планировалась в ближайшее время. Три стороны в принципе были готовы к этой встрече. Та информация, которая была в СМИ — она ​​действительно подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, хотели собраться и были готовы — 16-го числа. К нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место оставим то же — в Париже, но ищем новое время», — заявил Пристайко.

По его словам, президент Украины будет на встрече поднимать в первую очередь вопрос безопасности на востоке Украины.

«Какие вопросы будут обсуждены — в первую очередь, связанные с безопасностью: как завершить обстрелы, как развести войска, как создать условия для последующего мира. Как потом после этих трех участков — Станица Луганская, Золотое и Петровское, как пройти по всем 400 километрах, отвести войска и попытаться создать условия для дальнейшей успешной работы. Это, возможно, мы будем открывать новые пункты пересечения», — добавил он.

Напомним в Кремле заявили о возможности провести встречу в нормандском формате в октябре. В свою очередь, Владимир Зеленский настаивает на проведении встречи в сентябре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 сентября президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в «нормандском формате». Позже новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил надежду напроведение до конца сентября этой встречи, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что политическая воля для проведения встречи есть, однако саммиту должна предшествовать предметная подготовка.

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