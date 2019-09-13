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Ждать приезда Путина и Макрона не будут: Зеленский рассказал об освобождении заложников Кремля
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске обсуждает вопрос освобождения всех украинских граждан из плена Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, размещенном на сайте главы государства.
По словам Зеленского, украинская сторона не ожидает встречи в нормандском формате, а обсуждает сроки и этапы освобождения украинцев из российского плена на заседаниях ТКГ в Минске.
«Мы не будем терять сейчас ни одного дня, ожидая только встречи в нормандском формате. Вы знаете, что у нас есть встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Именно в Минске мы обсуждаем этапы возвращения всех наших граждан. Сроки и этапы», — заявил президент.
Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не исключает еще один обмен пленными между Украиной и РФ до конца текущего года. Денисова добавила, что процесс переговоров по освобождению всех украинцев из российского плена продолжается.
Также сообщалось, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал информацию о новом обмене пленными преждевременной. По его словам, обмен пленными должен продолжаться в соответствии с минскими договоренностями.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный публицист и политолог Андрей Пионтковский, который в январе 2016 года вынужден был покинуть Россию после возбуждения против него уголовного дела, в интервью нашему изданию высказал мнение о том, что Путин ведет с Украиной циничную игру — как террорист с родственниками заложников.
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