Кувалдой по голове: под Одессой женщина зверски убила родную мать (видео)

Происшествия

В Одесской области задержана женщина, убившая свою пожилую мать кувалдой. ЧП случилось в городе Беляевка, сообщили в областном управлении Нацполиции.

О смерти 68-летней жительницы Беляевки в полицию сообщили врачи медицинского учреждения, куда госпитализировали пострадавшую.

Предварительно установлено, что пенсионерку убила ее 37-летняя дочь.

«Обидевшись на замечание, злоумышленница ударила старушку по голове кувалдой и ушла. Правонарушительницу полицейские разыскали в городе Теплодар Одесской области», — сообщили правоохранители.

По словам подозреваемой, мать отчитала ее за ювелирные украшения, которые молодая женщина продала. Обидевшись, дочь дождалась подходящего момента, ударила пожилую женщину сначала камнем, а затем кувалдой и, оставив на земле, ушла.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сегодня суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, среди которых — судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трагическом случае в Беларуси, где двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно. В этот момент девочка, вероятнее всего, неосознанно нажала кнопку стеклоподъемника, механизм зажал шею женщины, и она оказалась в ловушке.

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