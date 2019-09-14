- 04:25 Кувалдой по голове: под Одессой женщина зверски убила родную мать
- 03:55 «Войди в меня»: после первого брачного танца под «Снег» Киркорова Собчак удивила гостей свадьбы полуголыми прыжками
- 03:19 Первое выступление первой леди: Елена Зеленская рассказала, чем займется в статусе жены президента
- 02:54 Как Леди Годива: Анфиса Чехова голышом покаталась на лошадке
- 02:30 Звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" отправили за решетку из-за взятки преподавателю
- 01:50 Место встречи изменить нельзя: Пристайко рассказал, где пройдет встреча в «нормандском формате»
- 01:08 Виноваты «чертовы смартфоны»: в США закрылась крупнейшая бесплатная газета Washington Post Express
- 00:50 Сплясал с Кошевым напоследок: Зеленский снова поднялся на сцену с «Кварталом 95»
- 00:35 Два матча за день: Свитолина не вытянула пятичасовый марафон на турнире в Китае
- 00:15 Трагедия у Крымского моста: в результате обрушения ж/д тоннеля погиб человек
- 00:05 Воздвижение: 14 сентября римокатолики отмечают большой праздник
- 13.09 23:45 Альварес – Ковалев: названы дата и место чемпионского супербоя
Кувалдой по голове: под Одессой женщина зверски убила родную мать (видео)
В Одесской области задержана женщина, убившая свою пожилую мать кувалдой. ЧП случилось в городе Беляевка, сообщили в областном управлении Нацполиции.
О смерти 68-летней жительницы Беляевки в полицию сообщили врачи медицинского учреждения, куда госпитализировали пострадавшую.
Предварительно установлено, что пенсионерку убила ее 37-летняя дочь.
«Обидевшись на замечание, злоумышленница ударила старушку по голове кувалдой и ушла. Правонарушительницу полицейские разыскали в городе Теплодар Одесской области», — сообщили правоохранители.
По словам подозреваемой, мать отчитала ее за ювелирные украшения, которые молодая женщина продала. Обидевшись, дочь дождалась подходящего момента, ударила пожилую женщину сначала камнем, а затем кувалдой и, оставив на земле, ушла.
Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сегодня суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, среди которых — судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трагическом случае в Беларуси, где двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно. В этот момент девочка, вероятнее всего, неосознанно нажала кнопку стеклоподъемника, механизм зажал шею женщины, и она оказалась в ловушке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!