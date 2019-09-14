Болезнь Заворотнюк: актрису частично парализовало

Шоу-бизнес

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, о болезни которой писали ранее, частично парализовало.

Как сообщает Telegram-канал Mash, московские медики «диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука».

Уточняется, что Анастасия по-прежнему находится в реанимации.

Врачи решают вопрос о хирургическом вмешательстве, но в том тяжелом состоянии, в котором сейчас находится Заворотнюк, операцию делать опасно.

Накануне сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, так как фоне рака мозга у нее начались осложнения в виде воспаления легких, а организм не справляется с такой нагрузкой.

Напомним, что, по данным росСМИ, у Заворотнюк последняя стадия рака. Но представители актрисы эту информацию отрицают и обещают, что звезда скоро даст интервью для одного из телеканалов.

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