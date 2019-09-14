Украина

Недавно женился: появились сведения о трагически погибшем под Одессой сотруднике СБУ

Сотрудник Центра специальных операций «Альфа» СБУ Александр Иваньков, погибший 11 сентября во время сложной тренировки на воде, недавно женился. У Иванькова остались жена и мать, у которой он был единственным сыном.

Александр Иваньков — старший лейтенант, сотрудник Центра спецопераций «А» СБУ, участник боевых действий на Донбассе.



Прощание с погибшим состоится 15 сентября в Коломые Ивано-Франковской области. Сегодня тело погибшего офицера должны доставить на родину.

Церемония начнется в 12:00 по адресу ул. Драгоманова, 3.

Как уточнила руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского горсовета и Коломыйской РГА Ивано-Франковской области, волонтер Оксана Вандич, 33-летний старший лейтенант Иваньков был участником боевых действий, являлся сотрудником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

«Погиб на боевых, защищая Украину», — сообщила волонтер и добавила, что встреча тела в Коломые состоится в субботу 14 сентября, похороны пройдут на следующий день.

В Коломые на коленях встретили Героя. Похоронят Александра Иванькова на Аллее Славы в Коломые.







Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 13 сентября один из украинских военных погиб, 8 защитников были ранены. 12 сентября в зоне ООС военнослужащий Нацгвардии получил смертельное ранение.

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