Украина

Свежо, но без осадков: синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье

В воскресенье, 15 сентября, в Украине будет прохладно, но без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м / с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура ночью 6−11 градусов, днем — +16 — +21. В южной части ночью 9−14 градусов, днем 20−25 со знаком «плюс».

В Карпатах будет холоднее — ночью 2−7 градусов тепла, днем 10−15.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в Киеве без существенных осадков. Температура до +20 градусов.

А в понедельник, 16 сентября, в столице снова потеплеет до +23 +24 градусов. Вторник, 17 сентября, в Киеве вновь похолодает — температура воздуха будет менее 20 градусов тепла и порывистый ветер.

Эксклюзивный материал с прогнозами синоптиков «Вот и лето прошло: синоптики назвали день, когда в Украине наступит осень» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter