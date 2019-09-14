На Сумщине мужчина за старые обиды лишил отца глаза

Происшествия

В Буринском районе Сумской области во время ссоры сын до такой степени избил старого отца, что тот потерял глаз. Ранее в Киеве 28-летний мужчина избил собственную мать и убил ее мужа.

Как сообщили в областном главке полиции, информацию о пострадавшем получили от медиков. В больницу был доставлен 74-летний местный житель с тяжелой контузией, множественными гематомами век и лица, разрывом оболочки глаза.

Сам пострадавший объяснил, что его избил сын.

Полицейские разыскали мужчину на следующий день в сарае, где он спал. 45-летний мужчина пояснил копам, что был пьян, поэтому вспомнил «старые обиды».

Как выяснилось, отец и сын живут в одном селе, но в разных домах. Между ними сложились неприязненные отношения. Сын часто вспоминал отцу прежние обиды. В тот вечер он искал свою жену. Предполагая, что она могла быть у отца, зашел к нему. Во время разговора между мужчинами возник конфликт. Сначала сын ударил старика рукой по лицу, а потом начал бить палкой. Случайным свидетелем происшествия стала его дочь, которая также зашла к отцу, чувствуя неладное. Она и вызвала скорую.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Наказанием за увечье отца сыну может стоить до семи лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Одессе, где 55-летний уроженец Ирака, не желая давать развод супруге, нанес ей девять ножевых ранений. А также о смерти женщины в Херсоне, которую избил муж.

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