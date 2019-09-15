Угроза терроризма будет наростать: американский военный сделал тревожный прогноз для Украины

Украина

Россия в гибридной войне против Украины может перейти к тактике терактов. Об этом в эфире OBOZTV заявил американский военный Гарри Табах.

Военный моряк отметил, что «чем стабильнее Украина будет становиться, чем сильнее экономика будет выстраиваться, чем более демократической будет страна», тем больше будет нарастать террористическая угроза.

По его словам, украинцы внутри страны не замечают изменений. То, что Украины уже сменила не только президента, парламент, но и «эпохи у власти» видно извне.

«Извне ты видишь, что очень много строительства идет, что много прогресса. Вы меняете не то, что президента или парламент — эпохи у власти. Это все снаружи выглядит очень хорошо. Поэтому следующее, что вы должны ожидать — это терроризм, террористические акты у себя, чтобы дестабилизировать общество, чтобы его расколоть, напугать», — заявил Табах.

Табах отметил, что в России сегодня люди все больше протестуют против власти. Это пугает кремлевских руководителей. Если россияне будут видеть, что соседи-украинцы живут гораздо лучше их, это может привести к краху путинского режима.

Военный США подчеркнул, что подобная ситуация ранее произошла с Израилем.

«Они начали жить лучше, уровень жизни начал подниматься. Ты живешь в красивом месте, кругом зелень, свобода, вы ругаетесь, ходите, протестуете против друг друга, но ездите на хороших машинах, хорошие дороги и медицина. А через забор они сидят в выжженной пустыне на корточках возле верблюда и что-то жуют, что верблюд произвел. Конечно, они хотят тебя убить. Они начинают смотреть на свое правительство и говорить — а почему они, эти идиоты, евреи, или украинцы, или чеченцы, или курды, живут лучше, чем мы? Они хуже нас, они тупее нас, у них духовности нет, скреп, у них нефти нет, а живут они лучше нас», — рассказал Табах.



Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине участились случаи инцидентов с применением оружия, стрельбы из гранатометов в мирных городах. По данным полиции, часть оружия поступает в на территорию «большой» Украины из зоны боевых действий. А туда попадает с территории России. За время войны на Донбассе в стране активизировались радикальные организации, которые в том числе занимаются подготовкой терактов в населенных пунктах.

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