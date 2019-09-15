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В Черное море зашел военный корабль США: появились впечатляющие фото и видео
В акваторию Черного зашел еще один военный корабль НАТО — скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. Фото и видео с американским кораблем опубликовали в сети.
Передвижение корабля одного из союзников Украины не осталось без внимания российских военных. Сторожевой корабль Черноморского флота сопровождает американский эсминец.
Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Корабли этого типа предназначаются для переброски войск, грузов и боевой техники, включая танки M1 Abrams.
Летная палуба позволяет использовать вертолет CH-53E Super Stallion. Вооружение корабля состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов M2.
Эти суда являются вспомогательными кораблями, принадлежащими американским ВМС.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американские военные корабли в этом году шесть раз заходили в Черное море. Целью миссии является повышение региональной стабильности в Чёрном море, а также демонстрация поддержки союзникам США и НАТО в регионе.
Командующая 6-м флотом США, вице-адмирал Лиза Франчетти заявила, что развертывание кораблей НАТО поддерживают прочные отношения между Украиной и странами-союзниками.
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