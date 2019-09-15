Украина

В Черное море зашел военный корабль США: появились впечатляющие фото и видео

В акваторию Черного зашел еще один военный корабль НАТО — скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. Фото и видео с американским кораблем опубликовали в сети.

Передвижение корабля одного из союзников Украины не осталось без внимания российских военных. Сторожевой корабль Черноморского флота сопровождает американский эсминец.

Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Корабли этого типа предназначаются для переброски войск, грузов и боевой техники, включая танки M1 Abrams.

Летная палуба позволяет использовать вертолет CH-53E Super Stallion. Вооружение корабля состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов M2.

Эти суда являются вспомогательными кораблями, принадлежащими американским ВМС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американские военные корабли в этом году шесть раз заходили в Черное море. Целью миссии является повышение региональной стабильности в Чёрном море, а также демонстрация поддержки союзникам США и НАТО в регионе.

Командующая 6-м флотом США, вице-адмирал Лиза Франчетти заявила, что развертывание кораблей НАТО поддерживают прочные отношения между Украиной и странами-союзниками.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter