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Американский эсминец вошел в Черное море, за ним увязался сторожевой корабль РФ (фото)
В Черное море через Босфорский пролив прошел эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Porter. Об этом говорится в сообщении 6-го флота США в Twitter.
В американских ВМС уточнили, что их корабль заходит в Черное море шестой раз за этот год.
«USS Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда там будет находится корабль ВМФ США»,— говорится в сообщении.
BREAKING: #USSPorter #DDG78 started their transit into the #BlackSea. This marks the 6th time in 2019 that a #USNavy ship will be there. These deployments «…maintain the strong relationships that are necessary for regional stability.» — VADM Franchettihttps://t.co/HGCTJGPkMS pic.twitter.com/KTn2O6MkIj— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 8 августа 2019 г.
В Шестом флоте США заверили, что целью миссии является повышение региональной стабильности в Чёрном море, а также демонстрация поддержки союзникам США и НАТО в регионе.
В то же время передвижения корабля одного из союзников Украины не осталось без внимания российских военных: за ним начал следить сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый».
«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО „Портер“ ВМС США»,— сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Напомним, в начале июля французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в Черное море на время международных учений «Си Бриз-2019» для наблюдения за российскими кораблями, которые Россия ранее направила для слежения за учениями, организованными Украиной и Североатлантическим альянсом (НАТО).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующая 6-го флота, вице-адмирал Лиза Франчетти заявила, развертывание кораблей НАТО необходимо для укрепления безопасности в регионе. Такие развертывания, по ее словам, поддерживают прочные отношения между Украиной и странами-союзниками.
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