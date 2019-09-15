- 14:06 Коломойский блокирует приватизацию "Центрэнерго", — эксперт
- 13:29 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
- 13:26 "Эта фотография единственная": Сенцов опубликовал в сети уникальный снимок из российской тюрьмы
- 13:06 Последний день бабьего лета: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
- 12:31 В Черное море зашел военный корабль США: появились впечатляющие фото и видео
- 12:15 Где смотреть онлайн «Боруссия» — «Барселона»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 12:10 "Слуги народа" задумали ликвидировать пост главы Киевской горадминистрации
- 11:55 У футболиста «Шахтера» родился второй сын
- 11:23 Не может дышать: Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
- 11:22 Еще не предел: эксперты предрекли доллару дальнейшее падение
- 11:18 Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с 35-летием и показала их новое семейное фото
- 11:15 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Последний день бабьего лета: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Как и прогнозировали синоптики, с середины сентября в Украине началось осеннее похолодание.
Понедельник, 16 сентября, станет последним теплым днем. Температура ночью будет 8−13 градусов тепла, на побережье морей до +16. Днем воздух прогреется до 19−20 градусов. 16 сентября в южных, местами и в центральных областях — до 25−28 градусов. 17 сентября на севере и западе страны будет около +15- +20.
В понедельник в северной части Украины, а во вторник, 17 сентября, в центральных, восточных областях и на Прикарпатье возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории осадков не ожидается. Переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/сек.
В Киеве и области 16 и 17 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем 16 сентября местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/сек. Температура ночью 8−13 градусов, днем 16 сентября 19−24 со знаком «плюс», 17 сентября 15−20 градусов тепла.
О погоде на следующей неделе читайте в материале «ФАКТОВ»: «Выпадет снег: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на ближайшие дни».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!