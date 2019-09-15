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Украина

Последний день бабьего лета: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

13:06 15 сентября 2019 688
осень
Инф. «ФАКТОВ»

Как и прогнозировали синоптики, с середины сентября в Украине началось осеннее похолодание.

Понедельник, 16 сентября, станет последним теплым днем. Температура ночью будет 8−13 градусов тепла, на побережье морей до +16. Днем воздух прогреется до 19−20 градусов. 16 сентября в южных, местами и в центральных областях — до 25−28 градусов. 17 сентября на севере и западе страны будет около +15- +20.

В понедельник в северной части Украины, а во вторник, 17 сентября, в центральных, восточных областях и на Прикарпатье возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории осадков не ожидается. Переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/сек.

В Киеве и области 16 и 17 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем 16 сентября местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/сек. Температура ночью 8−13 градусов, днем 16 сентября 19−24 со знаком «плюс», 17 сентября 15−20 градусов тепла.

О погоде на следующей неделе читайте в материале «ФАКТОВ»: «Выпадет снег: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на ближайшие дни».

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