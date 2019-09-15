- 14:06 Коломойский блокирует приватизацию "Центрэнерго", — эксперт
- 13:29 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
- 13:26 "Эта фотография единственная": Сенцов опубликовал в сети уникальный снимок из российской тюрьмы
- 13:06 Последний день бабьего лета: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
- 12:31 В Черное море зашел военный корабль США: появились впечатляющие фото и видео
- 12:15 Где смотреть онлайн «Боруссия» — «Барселона»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 12:10 "Слуги народа" задумали ликвидировать пост главы Киевской горадминистрации
- 11:55 У футболиста «Шахтера» родился второй сын
- 11:23 Не может дышать: Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
- 11:22 Еще не предел: эксперты предрекли доллару дальнейшее падение
- 11:18 Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с 35-летием и показала их новое семейное фото
- 11:15 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Коломойский блокирует приватизацию "Центрэнерго", — эксперт
Скандально известный олигарх Игорь Коломойский полностью контролирует госкомпанию «Центрэнерго» и не заинтересован в ее приватизации. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.
По словам эксперта, из-за коррупционных схем Игоря Коломойского в «Центрэнерго» госкомпания несет значительные убытки и приближается к банкротству, что, очевидно, является целью бизнесмена.
«Центрэнерго» находится в списке предприятий, подлежащих приватизации, и в случае его банкротства, оно станет непривлекательным для инвестора, что позволит Коломойскому продолжить на нем зарабатывать.
«Фактически этими действиями блокируется дальнейшая возможность для приватизации „Центрэнерго“, так как оно погружается в убытки и в долги», — заявил Кушнирук.
По его мнению, Коломойский не заинтересован в покупке предприятия, ему достаточно сохранить над ним контроль.
«Ситуация с „Центрэнерго“ интересна тем, что Коломойскому и не нужно, чтобы эта компания была, во-первых, приватизирована, во-вторых, чтобы он ее купил. Ему достаточно просто, чтобы государственная компания находилась под его контролем и действовала в его интересах», — сказал Кушнирук.
Напомним, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребления в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.
Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам +», которая составляет 1740 грн за тонну.
В то же время электроэнергия государственного «Центрэнерго» продается с убытком ферросплавным, горно-металлургическим и химическим предприятиям Коломойского — при себестоимости 1,9 грн за кВт-ч, электроэнергия продается по цене 1,3−1,9 грн за кВт-ч.
Совладелец компании «Энергосеть» Дмитрий Крючков утверждал, что только за два месяца работы менеджеров Коломойского в «Центрэнерго» ущерб государственной компании составил 1,3 млрд гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.