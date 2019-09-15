Коломойский блокирует приватизацию "Центрэнерго", — эксперт

Украина

Скандально известный олигарх Игорь Коломойский полностью контролирует госкомпанию «Центрэнерго» и не заинтересован в ее приватизации. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

По словам эксперта, из-за коррупционных схем Игоря Коломойского в «Центрэнерго» госкомпания несет значительные убытки и приближается к банкротству, что, очевидно, является целью бизнесмена.

«Центрэнерго» находится в списке предприятий, подлежащих приватизации, и в случае его банкротства, оно станет непривлекательным для инвестора, что позволит Коломойскому продолжить на нем зарабатывать.

«Фактически этими действиями блокируется дальнейшая возможность для приватизации „Центрэнерго“, так как оно погружается в убытки и в долги», — заявил Кушнирук.

По его мнению, Коломойский не заинтересован в покупке предприятия, ему достаточно сохранить над ним контроль.

«Ситуация с „Центрэнерго“ интересна тем, что Коломойскому и не нужно, чтобы эта компания была, во-первых, приватизирована, во-вторых, чтобы он ее купил. Ему достаточно просто, чтобы государственная компания находилась под его контролем и действовала в его интересах», — сказал Кушнирук.

Напомним, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребления в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам +», которая составляет 1740 грн за тонну.

В то же время электроэнергия государственного «Центрэнерго» продается с убытком ферросплавным, горно-металлургическим и химическим предприятиям Коломойского — при себестоимости 1,9 грн за кВт-ч, электроэнергия продается по цене 1,3−1,9 грн за кВт-ч.

Совладелец компании «Энергосеть» Дмитрий Крючков утверждал, что только за два месяца работы менеджеров Коломойского в «Центрэнерго» ущерб государственной компании составил 1,3 млрд гривен.

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