Жуткая драма на Николаевщине: супруги повесились, осиротив троих несовершеннолетних детей

Происшествия

Трагедия произошла в селе Богачевка Кривоозерского района. Повешенными на чердаке собственного дома родителей обнаружил 11-летний сын.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительным данным, муж и жена ранее уже высказывали намерение совершить самоубийство. Накануне суицида они употребляли алкоголь.

В семье остались трое несовершеннолетних детей. Сразу после случившегося их забрали к себе родственники. У супругов есть еще 25-летний сын, который ныне служит в украинской армии на Донбассе. Вероятно, вскоре он вернется в Николаевскую область и будет оформлять опеку над младшими детьми.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») с пометкой самоубийство — это стандартная процедура в таких случаях. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Напомним, на днях в Каховке Херсонской области из-за одиночества покончила с собой мать двоих детей.

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