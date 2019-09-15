Харьков замер в ожидании гей-парада: в центр города стянули полицию (видео)

Общество и люди

В воскресенье, 15 сентября, в Харькове начался марш ЛГБТ сообщества «Харьков Прайд Марш 2019». На площадь Свободы уже начали пускать участников и зрителей шествия. Об этом передает Telegram-канал сообщества «Х@евый Харьков».

С утра движение на площади Свободы было ограничено. Внутри периметра находились только полицейские, курсанты, кинологи, спецназовцы и группы коммуникации. С ними проводили инструктаж.

Движение автомобилей от улицы Сумской к университету им. В. Каразина запрещено. Проехать в сторону вуза можно со стороны станции метро «Госпром».

Еще до начала акции в сети начали появляться призывы к срыву парада.

«Дорогие харьковчане! Кому все ещё важны нормальные семейные ценности. В Харьков привезли голубое шапито. Кто желает выразить свой протест навязыванию педерастии — сбор в воскресенье, 15 сентября в 12.30 возле Зеркальной струи. Далее все планируем разбиться на небольшие группы до 5 человек (на митинги до 5 человек не нужно разрешение властей) и разойтись по Сумской вдоль следования болящих оппонентов. С собой рекомендуется иметь небольшой плакат (можно нарисовать или напечатать), на котором написано или изображено наше несогласие с происходящим. Всех неравнодушных приглашаем принять активное участие! Плакаты будут», — сказано в сообщении, которое распространили противники парада в мессенджерах.

Прямую трансляцию парада ведет «Радио Свобода».

В последний день лета, 31 августа, представители международного ЛГБТ-сообщества провели в Одессе Марш равенства «Одесса Прайд-2019».

Напомним, 23 июня Марш равенства прошел в Киеве. Также в конце июня представители Украины впервые официально приняли участие в известном Нью-Йоркском гей-параде.

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