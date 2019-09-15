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Шоу-бизнес

Не может дышать: Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

11:23 15 сентября 2019 924
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая уже несколько дней находится в реанимации одной из московских клиник, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает Mash. По информации канала, актриса больше не может самостоятельно дышать.

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Ранее сообщалось, что у Заворотнюк воспаление легких, организм не может бороться, поэтому актрису ввели в медикаментозную кому.

Позже появилась информация, что врачи отказались от интенсивного лечения. Операцию провести они не могут, лекарства не помогают.

Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в частной клинике, где ей обеспечивают паллиатив.

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Рядом с актрисой находятся ее муж, фигурист Петр Чернышев, и мама, народная артистка России Валентина Заворотнюк.

Напомним, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Актриса обратилась за помощью слишком поздно, принимая симптомы заболевания за усталость.

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