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Не может дышать: Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая уже несколько дней находится в реанимации одной из московских клиник, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщает Mash. По информации канала, актриса больше не может самостоятельно дышать.
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Ранее сообщалось, что у Заворотнюк воспаление легких, организм не может бороться, поэтому актрису ввели в медикаментозную кому.
Позже появилась информация, что врачи отказались от интенсивного лечения. Операцию провести они не могут, лекарства не помогают.
Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в частной клинике, где ей обеспечивают паллиатив.
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Рядом с актрисой находятся ее муж, фигурист Петр Чернышев, и мама, народная артистка России Валентина Заворотнюк.
Напомним, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Актриса обратилась за помощью слишком поздно, принимая симптомы заболевания за усталость.
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