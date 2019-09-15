«Статуэточка»: Лорак восхитила поклонников фигурой в платье изумрудного цвета (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак, удивившая недавно снимком с новым мужчиной, продолжает радовать поклонников новыми песнями и новыми нарядами.

Так, пару часов назад исполнительница опубликовала в Instagram фото, сделанное накануне концерта в одном из российских городов.

Специально для него певица надела изумрудно-зеленое сверкающие платье с бежевыми вставками и туфли на высоких шпильках.

Первым на фото отреагировала подруга певицы, известная гимнастка Лилия Подкопаева.

Не менее горячими были и отзывы другим фолловеров: «Вау-вау! Полегче, шикарная!», «poetry», «Очееень красивая», «Удачного концерта и хорошего вечера», «Какая вы красивая! Хорошего вечера! Надеюсь, с вашего лица не сойдёт улыбка!», «Статуэточка», «Ну что за красотка? Хорошего приёма в Нарьян-Маре!».

Часть пользователей принялись расспрашивать Ани о новых песнях и концертах: «Когда дуэт с Лазаревым? Вы обещали», Каролина, а когда клип на песню «Я в любви»?"

Традиционно подали свой голос и хейтеры, которые сочли платье слишком откровенным: «Платье отвратительное», «Очень вульгарное платье. Зачем?».

Но такие «блюстители морали» были в абсолютном меньшинстве.

Чтобы сгладить неприятный осадок от их критики один из фанатов решил посвятить Ани Лорак несколько поэтических строчек:

«Абсолютное совершенство

тёмные русые волосы,

умиротворение, блаженство от прикосновения рук".

Громче любого возгласа твоего сердца стук,

он будет мне личным компасом когда потеряюсь вдруг.⠀

Твоё тело — природный кокон, внутри томится весна,

деревья цветут и распахнуты окна когда ты влюблена".⠀

Поэтому в целом вечер для певицы, очевидно, удался.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак и Сергей Лазарев снова подогрели слухи о романе, опубликовав новое совместное фото. В Сети заговорили о романтических отношениях звезд после того, как Каролина выложила эффектный снимок с Сергеем. На нем певица позирует в блестящем красном комбинезоне с глубоким декольте, Сергей — в пестром брючном костюме.

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