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«Статуэточка»: Лорак восхитила поклонников фигурой в платье изумрудного цвета (фото)
Украинская певица Ани Лорак, удивившая недавно снимком с новым мужчиной, продолжает радовать поклонников новыми песнями и новыми нарядами.
Так, пару часов назад исполнительница опубликовала в Instagram фото, сделанное накануне концерта в одном из российских городов.
Специально для него певица надела изумрудно-зеленое сверкающие платье с бежевыми вставками и туфли на высоких шпильках.
Первым на фото отреагировала подруга певицы, известная гимнастка Лилия Подкопаева.
Не менее горячими были и отзывы другим фолловеров: «Вау-вау! Полегче, шикарная!», «poetry», «Очееень красивая», «Удачного концерта и хорошего вечера», «Какая вы красивая! Хорошего вечера! Надеюсь, с вашего лица не сойдёт улыбка!», «Статуэточка», «Ну что за красотка? Хорошего приёма в Нарьян-Маре!».
Часть пользователей принялись расспрашивать Ани о новых песнях и концертах: «Когда дуэт с Лазаревым? Вы обещали», Каролина, а когда клип на песню «Я в любви»?"
Традиционно подали свой голос и хейтеры, которые сочли платье слишком откровенным: «Платье отвратительное», «Очень вульгарное платье. Зачем?».
Но такие «блюстители морали» были в абсолютном меньшинстве.
Чтобы сгладить неприятный осадок от их критики один из фанатов решил посвятить Ани Лорак несколько поэтических строчек:
«Абсолютное совершенство
тёмные русые волосы,
умиротворение, блаженство от прикосновения рук".
Громче любого возгласа твоего сердца стук,
он будет мне личным компасом когда потеряюсь вдруг.⠀
Твоё тело — природный кокон, внутри томится весна,
деревья цветут и распахнуты окна когда ты влюблена".⠀
Поэтому в целом вечер для певицы, очевидно, удался.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак и Сергей Лазарев снова подогрели слухи о романе, опубликовав новое совместное фото. В Сети заговорили о романтических отношениях звезд после того, как Каролина выложила эффектный снимок с Сергеем. На нем певица позирует в блестящем красном комбинезоне с глубоким декольте, Сергей — в пестром брючном костюме.
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