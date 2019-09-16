Стало известно, кто покинул четвертый эфир "Танців з зірками"

Шоу-бизнес

Двенадцать пар — участников проекта «Танці з зірками» («1+1») сражались на паркете в четвертом эфире. Он был посвящен любви, и звездные герои делились своими откровенными историями. Во время прямого эфира состоялось и бракосочетание судьи шоу, примы национальной оперы Екатерины Кухар и знаменитого танцовщика Александра Стоянова. Тамадой на свадьбе стала популярная телеведущая, бывшая участница проекта Леся Никитюк. На один эфир в кресло судей вернулся и популярный исполнитель MONATIK.

- Четвертый эфир стал одним из самых насыщенных событиями за все время проекта, — признался «ФАКТАМ» продюсер проекта Владимир Заводюк. — Наша команда сделала все, для того, чтобы этот вечер запомнился не только зрителям и участникам, но и судьям проекта. Но, обещаю, мы не перестанем вас удивлять!

По результатам судейского голосования, лидерами эфира стала пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова, набравшая 40 баллов, наименьшее количество получили Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина — 30.

Перед оглашением результатов зрительского голосования, на паркете состоялся свадебный танец Кухар и Стоянова.

В зону риска попали пары Елена Кравец и Макс Леонов, Надя Матвеева и Валерий Шохин, Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Проект покинула пара Надежды Матвеевой и Валерия Шохина.

- С первого эфира я готовлю «последнее слово», — сказала Надя Матвеева. — Я узнала много чего о себе, поняла, что если вам что-то нравиться, нет никаких препятствий! Все будет хорошо — я это точно знаю.



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