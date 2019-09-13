Мертвецы, лошади и драка в Казахстане: Lindemann презентовали новый клип (видео)

Шоу-бизнес

Метал-проект Lindemann презентовал клип на песню Steh auf. Видео снимали в Казахстане — на каскадерской базе группы Nomad Stunts в апреле 2019 года.

В клипе Steh auf снялись Тилль Линдеманн, шведский мультиинстументалист Петер Тэгтгрен (Pain, Hypocrisy) и известный голливудский актер Петер Стормаре.

Также были задействованы каскадеры из Nomad Stunts. В клипе мы видим мертвецов, сцены убийства, плен и лошадей. Лидеры Rammstein и Pain даже устроили драку ради эффектного видео. Не обошлось и без прекрасной девы.

«Сегодня прекрасный день. В небе летают воздушные змеи, лодки плывут по реке. Мы бы могли так много сотворить, мы не хотим ничего пропускать, не хотим ничего пропускать, но ты просто продолжаешь лежать в кровати, в мокрой кровати. Встать!» — поет Линдеманн.

Кстати, комментарии к видео группа отключила. О том, удалась ли премьера клипа, говорят лайки и количество просмотров.

Напомним, что ранее группа Rammstein показала Херсон в новом клипе.

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