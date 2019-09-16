Происшествия

Жуткая смерть младенца в Украине: мать уронила телефон на голову крохи во время кормления

В Харькове умерла маленькая девочка, которую госпитализировали в состоянии комы. Об этом пишет местное издание Newsroom.

Сообщается, что инцидент произошел в мае текущего года. Месячную девочку госпитализировали без сознания с гематомами, синяками и кровоподтеками. Медики пришли к выводу, что младенец в находится в коме. К сожалению, кроху спасти не удалось. После длительного лечения 1 августа она скончалась.

Судмедэксперты пришли к выводу, что у ребенка был подвывих II-го шейного позвонка с кровоизлияниями в спинной мозг. Это привело к отекам головного мозга и стало причиной смерти.

В ходе следствия силовики установили, что за день до госпитализации мать пыталась накормить ребенка и, нажав пальцами на щеки, повернула голову малышки к своей груди. По словам самой женщины, в этот момент она говорила по телефону.

Следователи открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины («умышленные тяжкие телесные повреждения»). Ранее ей инкриминировали злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. В данный момент решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области 31 марта умер трехмесячный младенец, по предварительным данным, от пневмонии — его родители до последнего не обращались к медикам.

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