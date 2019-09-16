24.68 / 24.91 27.18 / 27.60
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Человеческий» разговор двух попугаев насмешил сеть (видео)

9:11 16 сентября 2019 58
Попугаи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало очень популярным видео, на котором попугаи, которых зовут Пабло и Габриэль, ведут между собой «человеческий разговор». Птицы обращаются друг к другу, задают вопросы и отвечают на них. При этом кажется, что беседа ведется вполне осознанно, и что оппугаи обожают друг друга.

«Невероятная милота!», «Звучит, как беседа двух дроидов из „Звездных войн“» — писали пользователи в комментариях. А кто-то написал, что теперь предпочитает смотреть видео с птичками, а не с котиками.

Некоторые попытались «перевести» диалог. Там были расслышаны фразы «Доброе утро», «Люблю тебя, «Спасибо», «Давай поцелуемся», «Что поделываешь?», «Мы можем увидеться?».

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом забавном видео: ревнивая собака старается отвлечь внимание хозяйки от кота.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер