«Человеческий» разговор двух попугаев насмешил сеть (видео)

Мир

В сети стало очень популярным видео, на котором попугаи, которых зовут Пабло и Габриэль, ведут между собой «человеческий разговор». Птицы обращаются друг к другу, задают вопросы и отвечают на них. При этом кажется, что беседа ведется вполне осознанно, и что оппугаи обожают друг друга.

«Невероятная милота!», «Звучит, как беседа двух дроидов из „Звездных войн“» — писали пользователи в комментариях. А кто-то написал, что теперь предпочитает смотреть видео с птичками, а не с котиками.

Некоторые попытались «перевести» диалог. Там были расслышаны фразы «Доброе утро», «Люблю тебя, «Спасибо», «Давай поцелуемся», «Что поделываешь?», «Мы можем увидеться?».

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом забавном видео: ревнивая собака старается отвлечь внимание хозяйки от кота.





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