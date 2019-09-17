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«Такого мы еще не видели»: собака-пранкер, разыгравшая хозяина, насмешила сеть (видео)

10:50 17 сентября 2019 545
Собака прячется за углом&nbsp;— кадр из видео
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть насмешило очаровательное видео собаки, которая решила разыграть своего хозяина. На видео, опубликованном в соцсети Twitter, маленький пудель, слыша шаги мужчины, поднимающегося по лестнице, прячется за углом и с нетерпением ждет приближения человека. А потом неожиданно наскакивает на него в надежде напугать. При этом песик заглядывает хозяину в лицо снизу вверх, оценивая реакцию.

Клип был озаглавлен: «Я никогда раньше не видел, чтобы щенок кого-то разыгрывал. Это было слишком мило, чтобы не поделиться с другими».

Собака-пранкер вызвала восторг у пользователей сети. «Я так хохотал, что жена пришла из другой комнаты посмотреть, что случилось», «Не знал, что такое вообще возможно», «Это самое милое видео в мире», — писали комментаторы. За три дня видео набрало более миллиона лайков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ставшем вирусным видео «человеческой беседы двух попугаев.

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