В Киеве подвыпившая компания напала на спецназовца: пришлось отстреливаться (фото)

Происшествия

В Дарницком районе Киева замечание, сделанное громко «отдыхавшей» компании полицейским, спровоцировало драку, в ходе которой спецназовец был вынужден применить табельное оружие. Ранее суд в столице отправил под стражу семерых участников нападения на сотрудника криминальной полиции.

Как сообщают в полиции Киева, сотрудник полка полиции особого назначения № 2 после несения службы возвращался домой. Во дворе он услышал громкую музыку и брань — так «отдыхала» компания молодых людей. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение. Затем попросил их вести себя тише и прекратить нарушать общественный порядок. «Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этого разговора правоохранитель почувствовал, как его ударили сзади по голове и брызнули в лицо газом», — сообщил заместитель начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятникивский.

Спецназовец сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета, а потом — в ногу оппоненту. После этого на него напали еще трое молодых людей. В ситуацию вмешались охранники расположенного во дворе дома магазина, а одна из девушек из «громкой компании» вызвала полицию и «скорую».

И полицейского, и раненого увезли в больницу. Спецназовец получил многочисленные ушибы и травмы, в том числе, перелом ребер. У одного из нападавших — ранение в ногу.

«Следственно-оперативная группа на месте задокументировала инцидент, опросила фигурантов и свидетелей конфликта, обработала видео с камер наблюдения. Троих молодых людей, которые наносили удары полицейскому, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними общаются следователи», — добавил Александр Пьятникивский.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире было совершено вооруженное нападение на полицейских группы физической охраны, которые перевозили деньги. Один из сотрудников правоохранительных органов был ранен.

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