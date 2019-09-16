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Жестокая смерть на курорте: в Турции после полета на парашюте погиб молодой турист из РФ (видео)
В турецкой Анталье скончался российский турист, пострадавший во время парасейлинга. Все усилия врачей и проведенная операция были тщетными: полученные тяжелые травмы юноши 2001 года рождения оказались несовместимыми с жизнь, передает НТВ со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.
Мать юноши, также пострадавшая из-за несчастного случая, была выписана из больницы.
Сообщается, что инцидент произошел в субботу, когда мать и сын занимались парасейлингом — парением на парашюте за катером. Однако канат, соединявший парашют с катером, оборвался, а туристов подхватило ветром и отбросило на пальмы.
Как отметили в генконсульстве, турецкие власти ведут расследование. Известно, что после несчастного случая были арестованы двое граждан Турции: владелец и один из сотрудников компании — организатора занятий по парасейлингу.
Издание напоминает, что с начала сезона зафиксировано 88 летальных случаев, произошедших с россиянами в Турции. Причины происходящего в том числе связаны с состоянием здоровья туристов. Кроме того, часто россияне злоупотребляют преимуществами системы «все включено» и в пьяном виде пренебрегают нормами безопасности. Употребление алкогольных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев. Таким образом, все финансовые расходы ложатся на пострадавших и их близких.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце августа в больнице Турции умерла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне отеля. Девочка купалась, но вдруг странно забилась под водой. Оказалось, что руку ребенка засосало в сливную трубу бассейна. Была ли на ней защитная решетка, неизвестно.
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