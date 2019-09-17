Украина

Наступление жары необратимо: стало известно, как изменилась средняя температура в Украине за сто лет

Температура в Украине, за исключением территории Крыма и юга материковой части, выросла за сто лет выросла на два и более градуса.

Характерно, что потепление с порогом в два градуса считается «красной линией», после которой изменения климата из-за глобального потепления станут необратимыми.

К такому выводу пришли ученые фонда Berkeley Earth, результаты исследования которых публикует The Washington Post.

Больше всего средняя температура выросла на севере и западе Украины.

Помимо Украины порог в два градуса уже преодолела десятая часть планеты, притом половина указанной территории — за последние пять лет. Больше температура выросла в Арктике — изменения достигают шести градусов.

Приблизительно на 20% планеты за последнее столетие температура увеличилась на 1,5 градуса. Такое потепление провоцирует лесные пожары, таяние ледников и изменение экосистем. По прогнозам ученых, в ближайшие годы температура продолжит расти.

Напомним, что летом появились данные исследования лаборатории Краутера в техническом университете Цюриха (Швейцария), которые показали, что в ближайшие 30 лет среднегодовая температура увеличится, и на планете станет намного жарче. Максимальная температура летом возрастет на 5,5 °С и 6,1 °С при среднем росте годовой температуры в 3 и 2,9 градуса соответственно.

В странах Западной и Северной Европы средняя летняя температура возрастет на 3,5 °С, а зимняя — на 4,7 °С. К 2050 году в Лондоне в разгаре лета будет так же жарко как в Барселоне, в Рио-де-Жанейро зимой будет ощущаться как в Гаване, а в Киеве жара будет сравнима со столицей Австралии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прошедшее лето стало самым жарким в истории. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерриш в своем выступлении на саммите «Большой семерки» во Франции. Ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, генсек ООН заявил, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере Земли на сегодня достиг высочайшей отметки за всю историю человечества и сравнялся с аналогичными показателями 3−5 миллионов лет назад. Однако тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше. Пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии, которые начались в июне и июле, привели к выбросам в атмосферу дополнительных десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

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