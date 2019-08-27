Мир

В мире объявлена чрезвычайная климатическая ситуация: что это значит

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории не только в Украине, но и во всем мире. Это констатировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерриш в своем выступлении на саммите «Большой семерки» во Франции.

По его словам, целью его прибытия на саммит была мобилизация политическую волю мировых лидеров для участия в организованным им Cаммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН.

Ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, генсек ООН заявил, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере Земли на сегодня достиг высочайшей отметки за всю историю человечества и сравнялся с аналогичными показателями 3−5 миллионов лет назад. Однако тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше.

Пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии, которые начались в июне и июле, привели к выбросам в атмосферу дополнительных десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

«Все происходящее — это чрезвычайная климатическая ситуация… Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию по конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», — заявил глава ООН, призвав ведущие страны мира стать примером для других стран.

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Напомним, «ФАКТЫ» писали о второй за лето волне убийственной жары в Европе. В крупных европейских городах конце июля столбики термометров достигли отметки 40 градусов выше нуля. Такого, чтобы за одно лето пережить две затяжные волны аномального зноя, в Европе не помнят.



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