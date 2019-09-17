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Швы на голове и трепанация черепа: появились новые данные о лечении Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой сейчас последняя стадия рака, обратилась весной к немецким врачам и они провели ей трепанацию черепа.
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Об этом пишет «Московский комсомолец». По данным издания, немецкие хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.
Актриса прилетела из Германии 25 июня. Ее сопровождала мать. Но уже ночью Заворотнюк стало плохо, поднялось давление (до 149 на 90 пунктов), начала сильно болеть голова. Родные вызвали «скорую».
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«Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Внешний вид Заворотнюк изменился — немецкие врачи делали трепанацию, половина головы была вскрыта, виднелись швы. И пополнела она, как и Жанна Фриске, это было видно уже тогда», — пишет издание.
Актриса рассказала о диагностике в Германии, показала документы на немецком языке и пожаловалась, что ибупрофен, который выписали немецкие врачи, не помогает.
Российские медики вкололи Заворотнюк трамадол, после чего болевой синдром прошел, а давление стабилизировалось.
Все это время рядом были мама и старшая дочь Заворотнюк, которая держала связь по телефону с мужем актрисы — тот задавал вопросы врачам.
Напомним, что сейчас Заворотнюк в глубокой коме. Врачи прекратили лечение опухоли.
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