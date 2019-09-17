Депутаты от «Слуги народа»: СМИ назвали имена кандидатов на должность главы ЦИК

Украина

После того, как Верховрая Рада, поддержав президентский законопроект, досрочно распустила назначенный год назад состав Центризбиркома, во фракции «Слуга народа» назвали кандидатуры троих парламентариев, один из которых может возглавить ЦИК.

Как сообщает «РБК-Украина», среди возможных кандидатов — Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко. Так, зампредседателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, «слуга народа» Александр Качура заявил, что интересовался у Загоруйко и Галайчука, видят ли те себя в Центризбиркоме, однако парламентарии не дали конкретного ответа.

«Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии», — заявил Качура.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в посольстве США приветствовали уже бывший состав ЦИК, назвав проведенные им президентские и парламентские выборы непредвзятыми и хорошо организованными, а также заявили, что новые власти страны ответственны за формирование независимого Центризбиркома, который бы сохранил непредвзятость в глазах украинского народа.

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