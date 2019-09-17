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Конец известен: нейрохирург рассказал о болезни Заворотнюк
Глиобластому — болезнь, которая, по информации СМИ, убивает актрису Анастасию Заворотнюк, диагностировать на раннем этапе развития очень сложно.
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Об этом порталу Е1 рассказал специалист Свердловского областного онкодиспансера нейрохирург Павел Гвоздев.
«Глиобластома растет очень быстро», — заметил он, добавив, что прогноз на выздоровление, к сожалению, неутешительный. Больные живут 12−14 месяцев.
«При этом есть так называемые мутированные глиобластомы. Вот с ними люди живут чуть дольше, хотя конец все равно известен», — цитирует портал медика.
Гвоздев подчеркнул, что ранняя диагностика и операция помогают продлить жизнь на пять лет.
«Если появилась слабость в руках, в ногах, нарушена речь, начались непонятные провалы в памяти, стали случаться обмороки и эпилептические припадки, то нужно срочно идти к специалистам на проверку», — настаивает он.
Напомним, что Заворотнюк обратилась к врачам слишком поздно. Сейчас у актрисы последняя стадия рака.
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