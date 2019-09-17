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Зеленский объявил выговор заместителям Богдана: названа причина
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Днепр, где он представил нового главу Днепропетровской областной администрации Александра Бондаренко, объявил выговоры двоим заместителям главы его Офиса Андрея Богдана.
Согласно указу Зеленского, выговоры вынесены первому замглавы ОП Сергею Трофимову и замглавы ОП Кириллу Тимошенко. Причина — «ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины в Днепропетровскую область».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита Зеленского в Днепр руководитель его Офиса Андрей Богдан не хотел пускать в троллейбус, на котором президент поехал инспектировать новый мост, местных жителей. Это можно было увидеть во время прямой трансляции на странице Офиса президента, которая внезапно прервалась.
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