Зеленский публично пристыдил Богдана в Днепре (видео)

Украина

В Днепре, где сегодня президент Владимир Зеленский представлял нового губернатора и инспектировал отремонтированный мост, произошел неприглядный инцидент с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Во время поездки Зеленского в троллейбусе по новому мосту Богдан не хотел пускать местных жителей в транспорт. Это можно было увидеть во время прямой трансляции на странице Офиса президента в Facebook, но потом трансляция резко прервалась и ее быстро удалили.

«Страна.ua» успела записать часть трансляции и сохранить ее на YouTube.

Инцидент произошел, когда Зеленский вместе с чиновниками, мэром Днепра Борисом Филатовым из аэропорта на общественном транспорте отправился осматривать отремонтированный мост.

Троллейбус остановился на одной из остановок. Филатов вышел и спросил у людей: «Люди, вам на ту сторону? Поехали, с президентом».

Богдану это не понравилось и он приказал закрыть дверь. Зеленский возмутился и сказал: «Та перестань». Затем он это повторил обращаясь к кому-то в глубине салона.

«Некрасиво же вообще ведете себя», — сказал Зеленский.

Люди вошли в транспорт и троллейбус поехал. Зеленский, который сидел, уступил место ребенку.

Напомним, по поводу ремонта моста через Днепр Зеленский и Филатов заключили пари, которое мэр Днепра выиграл, открыв мост на неделю раньше установленного срока. Но Зеленский сроки подтвердил, а качество обязал проверить специалистов и продолжил пари с Филатовым.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре на Фестивальном причале Зеленский, Богдан и Филатов выпили по стакану пива, таким образом поздравив жителей с Днем города.

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