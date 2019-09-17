Украина

Украина устроила демарш на заседаниии ОБСЕ в Варшаве: что произошло

Украинская делегация на заседании ОБСЕ в Варшаве, где обсуждалась тема свободы слова, покинула заседание рабочей группы, отреагировав на слова «о российском Крыме». Напомним, 8 сентября в Крыму оккупанты провели так называемые «выборы», которые проигнорировало большинство жителей полуострова.

Речь идет о реакции представителей Украины на выступление главного редактора пророссийских изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Марии Волконской, которая на заседании ОБСЕ назвала аннексированный Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на телеканал ATR.

Как стало известно, заместитель главы МИДа Кислица оставляет Варшаву, а посол Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк ведет консультации с партнерами за пределами зала заседаний.

Напомним, в Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об идее российских властей переименовать аннексированный Крым в Тавриду, что, по задумке ее авторов, должно «закрепить его российский статус». В ответ политтехнолог Никита Потураев, комментирующий стремление РФ «вернуться к истокам», предложил вернуть ей историческое название — Московия.

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