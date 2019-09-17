Происшествия

Жуткое убийство 18-летней студентки Дианы произошло на Тернопольщине в минувшие выходные. 34-летний мужчина подкараулил девушку возле ее дома, когда та приехала на несколько дней в родное село, и из ревности нанес ей около десяти ножевых ранений. Диана скончалась в машине cкорой помощи. «ФАКТАМ» удалось выяснить некоторые детали этого преступления.

Оказывается, этот мужчина начал встречаться с Дианой, когда ей было всего 13 лет, а ему, соответственно 29. Как сообщил «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах, в селе Воля, где произошла трагедия, об этом человеке отзываются негативно.

— Близкие Дианы называют ее убийцу не иначе как маньяком. По их словам, он начал ухаживать за ней, когда она училась в школе, причем на тот момент был женат и регулярно избивал супругу. Женщина не выдержала издевательств и подала на развод, после чего уехала на заработки в Италию, — рассказали в полиции.

Односельчане говорят, что Диана поначалу не особо отвечала своему взрослому ухажеру взаимностью, но тот считал ее чуть ли не своей собственностью. Их странный роман длился целых пять лет.

Диана, студентка второго курса Тернопольского национально-экономического университета, жила в многодетной семье с родителями и двумя младшими сестрами. Одна из сестер стала невольной свидетельницей убийства Дианы.

В тот роковой день Диана приехала из Тернополя в Микулинцы на фестиваль пива. Ее ревнивый бойфренд несколько часов просидел в засаде в кустах возле дома возлюбленной — с ножом в руке. После совершения убийства, он спрятался в лесу, где его нашли полицейские с собаками.

17 сентября суд принял решение арестовать мужчину на два месяца без права выхода под залог. Он, кстати, полностью признал вину и во время допроса сказал следователям, что решился на убийство возлюбленной после того, как та, уехав в Тернополь на учебу, три недели не отвечала на его звонки.

На своей странице в социальных сетях Диана незадолго до своей смерти написала: «В Новый год я хочу вернуть то, что потеряла, сохранить то, что имею, получить то, о чем мечтаю».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том., что в Одессе арестовали 55-летний уроженца Ирака, изрезавшего ножом свою 43-летнюю жену, которая хотела с ним развестись. Его поймали, когда он пытался скрыться за границей. Жену иракца — учительницу английского языка Татьяны Бурчанову — спасают врачи. Дочь пострадавшей София Гелан участвовала в акции под зданием суда, требуя, чтобы ее родного отца посадили.

Фото телеканал UA: Тернопіль

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