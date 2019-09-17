Украина

Стало известно, кто будет представлять Украину в ПАСЕ (список)

В понедельник, 17 сентября, определен состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Facebook.

Сообщается, что от партиии «Слуга народа» в состав делегации вошли Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия.

От «Оппозиционной платформы — За жизнь» — Левочкина Юлия. От «Батьківщини» — Соболев Сергей, от «ЕС» — Гончаренко Алексей, от «Голоса» — Василенко Леся, от депутатской группы «За майбутнє» — Лубинец Дмитрий.

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно.

По словам нардепа, уже с завтрашнего дня украинская делегация приступит к работе.

«Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединится на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!», — написал Гончаренко.

Напомним, в июне делегация Украины прекратила работу в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Поводом для демарша стало возвращение в ПАСЕ делегации России и возобновления всех полномочий россиян. Представители Украины и стран-союзников были разочарованы, что Россию вернули без каких-либо условий, не дождавшись выполнения хоть какого-то из требований ПАСЕ.

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