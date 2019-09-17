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Украина

Лукашенко заявил, что без участия США "конфликт" в Украине не разрешить

18:25 17 сентября 2019 22
Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что без помощи США Украине не удастся закончить войну и урегулировать отношения с Россией. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо его участникам.

«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — сказал Лукашенко в Минске на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

Как передает «БЕЛТА», Лукашенко добавил, что это азбука дипломатии заключается в том, что если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы и тогда появятся новые идеи.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что к переговорам по вопросу Донбасса необходимо привлечь Великобританию и США.
А несколько дней назад глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины до декабря может быть расширен за счет США и Великобритании.

Как сообщали «ФАКТЫ», встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом может состояться в период с 23 по 26 сентября.

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