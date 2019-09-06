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У Зеленского сделали громкое заявление о расширении "нормандского формата"
«Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины до декабря может быть расширен за счет США и Великобритании. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1 заявил глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.
«Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Я думаю, что это будет решено. Мы очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой формат более расширенный, я думаю, что России будет просто труднее манипулировать», — сказал он.
Отметим, что в последний раз переговоры в «нормандском формате» на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине. В июле 2019 года в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы «нормандского формата».
Как писали «ФАКТЫ», ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече в «нормандском формате» на уровне политических советников, которая состоялась 2 сентября в Германии, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.
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