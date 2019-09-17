Украина

Открытый в Киеве после реконструкции "стеклянный" мост снова попытались испытать на прочность (видео)

Вечером 16 сентября сняли ограждения и открыли после ремонта обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста в центре Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко в Facebook написал, что надеется на благоразумие киевлян и гостей города, которые не будут испытывать на прочность стеклянные конструкции.

Однако вечером 17 сентября появились желающие попрыгать по стеклу, побить по нему ногами. Видео опубликовал «Киев Оперативный».

«Все ж уже знают, что на новом мосту вновь открыли зону с прозрачными стеклами. А что вот это за особенность у людей, типа проверить», — подпись под видео.

Напомним, официально пешеходно-велосипедный мост открыли для посетителей в День Киева, 25 мая. Увидеть новую достопримечательность столицы пришли около тысячи киевлян. Через некоторое время одно из боковых стекол покрылось трещинами, и стеклянные элементы моста решили оградить.

Власти столицы уверяли, что к инцидентам могли привести поездки по мосту на автомобилях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter