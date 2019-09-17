- 23:06 «Боруссия» — «Барселона» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 22:47 Пожар в доме Гонтаревой: у полиции осталась только одна версия, генпрокурор созывает совещание
- 22:29 Где смотреть онлайн «Боруссия» — «Барселона»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 22:19 Открытый в Киеве после реконструкции "стеклянный" мост снова попытались испытать на прочность
- 21:58 Избран новый глава Конституционного суда Украины: что о нем известно
- 21:39 Путин объявил Израиль русскоязычным государством и вызвал шквал критики в сети
- 21:22 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:18 На суде по делу о сбитом боевиками в Луганске Ил-76 открылись сенсационные подробности
- 21:07 Миллионера обвинили в убийстве после того, как двое его сыновей упали за борт яхты: 11-летний мальчик погиб
- 20:57 Выбили зубы и заставляли делать "ласточку": в Закарпатье расследуют сообщения о пытках в полиции Ужгорода
- 20:36 Гели и пудра: новые тренды в макияже бровей
- 20:21 В Николаеве девушка попыталась представить себя жертвой ДТП: видео с аферисткой показали в сети
Открытый в Киеве после реконструкции "стеклянный" мост снова попытались испытать на прочность (видео)
Вечером 16 сентября сняли ограждения и открыли после ремонта обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста в центре Киева.
Мэр столицы Виталий Кличко в Facebook написал, что надеется на благоразумие киевлян и гостей города, которые не будут испытывать на прочность стеклянные конструкции.
Однако вечером 17 сентября появились желающие попрыгать по стеклу, побить по нему ногами. Видео опубликовал «Киев Оперативный».
«Все ж уже знают, что на новом мосту вновь открыли зону с прозрачными стеклами. А что вот это за особенность у людей, типа проверить», — подпись под видео.
Напомним, официально пешеходно-велосипедный мост открыли для посетителей в День Киева, 25 мая. Увидеть новую достопримечательность столицы пришли около тысячи киевлян. Через некоторое время одно из боковых стекол покрылось трещинами, и стеклянные элементы моста решили оградить.
Власти столицы уверяли, что к инцидентам могли привести поездки по мосту на автомобилях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!