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Оккупированный Крым дичает: на полуострове участились случаи нападения волков на людей
В минувшие выходные на захваченном Россией полуострове зафиксировано два случая нападения волков на туристов, при этом пострадали три человека. Об этом со ссылкой на МЧС страны-оккупанта в Крыму пишет российское издание «Примечания».
Оба случая произошли в Симферопольском районе. Первый — в селе Привольное, а второй — в Перевальном.
По словам спасателей, дикие звери, как правило, нападают чаще всего на туристов-одиночек, которых становится все меньше из-за действия оккупационных властей, также в особой группе риска — дети и женщины.
Представители экстренных служб предупреждают — если вы увидели вдалеке волка, то лучше всего попытаться незаметно уйти. Нельзя смотреть животным в глаза и поворачиваться к ним спиной. В случае укуса необходимо как можно скорее обратиться в больницу, так как есть риск заразиться бешенством.
С этими рекомендациями согласен и крымский кинолог, а также профессиональный дрессировщик собак Дмитрий Шерстнев. По его словам, волки появились на полуострове еще в далеком 2010 году.
Особи, которые совершили нападение, по мнению кинолога, это молодое поколение — потомки первых переселенцев.
«Отбившийся от стаи молодняк еще не знает, как себя вести, как правильно охотиться. В большинстве случаев он готов даже напасть на человека. Особенно, если перед ним беззащитный турист», — предупреждает Шерстнев.
Необходимо помнить, что волки никогда первыми не нападают, напротив, при встрече с человеком они пытаются скрыться от него. Специалисты утверждают, что укусить может только тот зверь, которого загнали в угол. У него инстинктивно срабатывает защитная реакция, и он вступает в схватку, чтобы спасти свою жизнь.
Еще одной причиной, которая могла способствовать такому поведению зверей — это голод.
«Элементарно, им нечего есть. Это касается в первую очередь молодых особей, которые только пытаются охотиться. Мелкие животные лишь слегка утоляют чувство голода, а повалить крупное — нет сил», — считает Шерстнев.
Жителям оккупированного полуострова советуют при выходе на природу захватить в дорогу средства защиты — шокер или перцовый баллончик. С их помощью можно спугнуть зверя и, воспользовавшись моментом, скрыться. Но лучше всего не посещать одному потенциально опасные зоны, в которых можно столкнуться с волком лицом к лицу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты задумали переименовать Крым, вызвав тем самым волну гнева в Сети.
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